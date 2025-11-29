İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gürcistan'da ilginç olay! Muhalefet lideri, mahkeme binasını kundaklamaktan gözaltına alındı
Dünya

Gürcistan'da ilginç olay! Muhalefet lideri, mahkeme binasını kundaklamaktan gözaltına alındı

Gürcistan'daki 'Güçlü Gürcistan' muhalefet koalisyonu liderlerinden 'Vatandaşlar' Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminide bulundu. Elisaşvili bu hareketinden dolayı gözaltına alındı.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Gürcistan'da ilginç olay! Muhalefet lideri, mahkeme binasını kundaklamaktan gözaltına alındı
ABONE OL

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elisaşvili'nin olay sırasında üzerindeki ateşli silahı kullanarak mahkeme güvenlik görevlilerine direnç gösterdiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu bildirildi. Bakanlığın açıklmasında, "Aleksandre Elisaşvili, bu sabah yüzünü gizleyerek Tiflis Şehir Mahkemesi'nin evrak dairesi biriminin dış cephe camını çekiçle kırmış, içeri girdikten sonra birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dökümanlar da dahil olmak üzere binanın çeşitli noktalarına benzin dökerek binayı yakmaya çalışmıştır. Elisaşvili, olay yerinde mahkeme güvenlik servisi çalışanları tarafından fark edilerek durdurulmuş, yanında taşıdığı ateşli silahı kullanarak görevlilere direnmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Elisaşvili direnişine ragmen güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde gözaltına alınmıştır. Müdahale sırasında güvenlik servisi çalışanlarından biri yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Elisaşvili de gözaltına alınırken gösterdiği direniş sonucu yaralanmıştır. Polis, suçun işlenmesinde kullanılan araçları delil olarak ele geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu'nun 19-187. maddesi kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca bakanlığın yayınladığı görüntülerde, müdahale sonrasında muhalif liderin yüzünde darp izlerinin oluştuğu görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.