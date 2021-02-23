Gürcistan'da muhalefet partisi lideri gözaltına alınması protesto edildi

AA 23 Şubat 2021 Salı 23:34 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 23:34

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sabah saatlerinde ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin başkanı Nika Melia'nın polis tarafından gözaltına alınması üzerine düzenlenen protesto gösterisi geçici olarak sona erdi.

Parti lideri Melia'nın çalıştığı ofise özel kuvvetlerce düzenlenen operasyonla yakalanmasına tepki gösteren parti destekçileri ve çeşitli muhalefet partileri temsilcilerinin, parlamento binasının karşısındaki caddeyi kapatarak düzenlediği protesto son buldu.

Birleşik Ulusal Hareketi partisinin temsilcisi Khatia Dekanoidze, gösteri sırasında halka hitaben yaptığı konuşmasında, Melia'nın gözaltına alınmasına 26 Şubat'ta Tiflis'te "büyük" protesto gösterisiyle "yanıt" vereceklerini söyledi.

Protesto, akşam saatlerinde sona ermesine rağmen bazı göstericiler parlamento binasının karşısında kurdukları çadırlarda kalmaya devam etti.

- Başbakan Garibaşvili'den yapıcı diyalog çağrısı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesindeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, muhalefet partilerine yapıcı diyalog sürdürülmesi yönünde çağrıda bulundu.

Garibaşvili, 31 Ekim 2020'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmeyen muhalefet partilerini parlamentoya davet ederek ülkesinin geleceği için demokratik yollarıyla ortak adım atmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Melia'nın gözaltına alınmasından sonra yabancı diplomatlarla bir araya gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de söz konusu görüşmelerde iktidar ile muhalefet arasında etkili bir diyalog sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

- Melia'ya yönelik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturması, binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Melia, protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı. Fakat kefaleti ödemeyen Melia hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda, çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.

Melia'nın, sabah saatlerinde partisinin merkez ofisine düzenlenen ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınmasının ardından olaya tepki gösteren partinin çok sayıda destekçisi ve çeşitli muhalefet partilerin liderlerinin katıldığı protesto gösterisi başlamıştı.