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Dünya

Gürcistan'da silahlı saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'da pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

AA9 Şubat 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Gürcistan'da silahlı saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
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Gürcistan'ın Rustavi kentindeki pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir şüphelinin başkent Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentinde yer alan "İstanbul" isimli pazarda silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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