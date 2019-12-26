Gürcistan'da uyuşturucu operasyonu

AA 26.12.2019 21:20 - Güncelleme: 26.12.2019 21:20

Gürcistan İçişleri Bakanlığının Merkezi Kriminal Polisi Daire Başkanı Mamuka Çelidze, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Tiflis, Kutaisi ve Batum kentlerinde yasa dışı yollarla uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon Gürcü Larisi (yaklaşık 2 milyon dolar) değerinde uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda 21 kilogram toz, 10 litre de sıvı Alpha-PVP uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyleyen Çelidze, 6 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.