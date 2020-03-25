Gürcistan'da vaka sayısı 70'e yükseldi

İHA 25 Mart 2020 Çarşamba 00:05 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 00:05

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülkelerde vaka sayısı artıyor. Gürcistan’da açıklanan son verilere göre korona virüs vaka sayının 70’e yükseldiği, virüs şüphesiyle 4 bin 55 kişinin karantinaya alındığı, 252 kişinin ise sıkı doktor gözetiminde tutulduğu duyuruldu. Korona virüs salgını nedeniyle ülkenin en riskli kentleri Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kenti olarak belirtilirken iki kentin de karantinaya alındığı açıklandı.

"62 yaşında bir kadın aile üyelerine korona virüs bulaştırdı"

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata Imnadze ise yaptığı açıklamada, yeni vakaların Marneuli ile bağlantılı olduğunu belirtti. Imnadze, "Marneuli’den 62 yaşında bir kadın aile üyelerine korona virüs bulaştırdı" dedi.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Marneuli kentinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Daha önce insan kalabalığının yaşandığı kentte, vatandaşlar karantina kurallarına uyarak evlerine kapandı. Kentte tıbbi merkezler, marketler ve eczaneler dışında tüm iş yerleri kapatıldı. Marneuli ve Bolnisi kentlerinin giriş ve çıkışlarında İçişleri Bakanlığı tarafından 12 kontrol noktası oluşturuldu. İki kente kimsenin alınmadığı bildirildi.

Karantinaya alınan Marneuli kentinin sakinlerine test yapılacak

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet, Çin’den korona virüs testinde hızlı sonuç veren cihazların gelmesini bekliyor ve her şeyden önce bu Marneuli’deki nüfusu incelemek için kullanılacaktır" dedi.

"Karantinaya alınan kentlere ücretsiz maske verilecek"

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, "Hükümet, Marneuli ve Bolnisi kentlerine yerel olarak üretilen tıbbi maskeleri ücretsiz sağlayacaktır" dedi. Bakan Turnava, "Koruyucu tıbbi malzemeler karantina bölgesinde faaliyet gösteren kişilere ve 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara dağıtılacaktır" diye konuştu.

Gürcistan’da eğitime TV üzerinden devam edilecek

Gürcistan’da korona virüsle mücadele kapsamında 21 Nisan’a kadar eğitime de ara verilmişti. Ülke genelinde 30 Mart tarihinden bir kamu yayıncısı aracılığıyla tüm öğrencilere yönelik uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Korona virüsle mücadele için 5 milyon lari toplandı

Ülkenin İş Ombudsmanı Mikhail Dauşvili tarafından yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele çerçevesinde 5 milyon lari (1.5 milyon dolar) toplandığını ifade etti. Dauşvili, toplanan tüm fonların Gürcistan mevzuatına göre harcanacağını belirtti.