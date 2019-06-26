30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7959
  • 6,5936
  • 265.215
  • 95.421
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gürcistan'daki protestolar sürüyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rus bir milletvekilinin düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti - Protesto sırasında göstericiler arasında arbede yaşandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen hafta  düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus  milletvekilinin  katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti.
 
Parlamento binası karşısında akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen göstericiler, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından, İçişleri Bakanını sorumlu tutarak bir kez daha istifasını istedi.
 
Protesto devam ederken göstericiler arasında yaşanan arbede bir ara tansiyonu yükseltti. Polisin müdahalesinden sonra durum sakinleşti. 
 
Diğer taraftan 21 Haziran'da emniyet güçlerince gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini de tekrarlayan göstericiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.
 
- Yeni parlamento başkanı seçildi 
 
  Protestoların süreceğinin anlaşılması üzerine, 21 Haziran'da istifa eden Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin lideri Arçil Talakvadze (36) yeni başkan olarak seçildi. 
 
 Ayrıca, Gürcistan hükümeti, gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını dün kabul etti. 
 
 Bu arada,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Gürcistan’da ülkesine karşı düzenlenen protestoların ardından, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a seferlerini geçici olarak yasaklayan bir kararname yayımladı. 

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yardım programına övgü

Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yardım programına övgü

Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

THY'nin 'rüya uçağı' için anket

THY'nin 'rüya uçağı' için anket

Munzur'a düşen Engin'i 200 kişilik ekip arıyor

Munzur'a düşen Engin'i 200 kişilik ekip arıyor

Başkan Erdoğan, Rıza Kayaalp'ın nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan, Rıza Kayaalp'ın nikah şahidi oldu

2 gündür aranıyordu! Tarlada yakalandı

2 gündür aranıyordu! Tarlada yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

Instagram kullanıcılarının mutlaka görmesi gereken 50 ülke

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA