Gürcistan'dan BM'ye dayanışma çağrısı

AA 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 23:07

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bir dönüm noktasında olduğunu belirttiği Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel tehditlere karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için daha çok birlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zurabişvili, BM'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzey toplantıya video mesaj göndererek terör, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele konularını değerlendirdi.

Küresel tehditlerin, dünya genelinde gerilimi ve bölünmeyi artırmasına dikkati çeken Zurabişvili, şu mesajı verdi:

"75. yıl dönümünü kutlayan BM, bir dönüm noktasındadır. Terörizmden iklim değişikliğine küresel tehditler ve şimdi de salgın, daha fazla birlik ve dayanışmayı gerektirirken, gelirim ve bölünmenin faktörlerini artırıyor. Çok taraflılığın kendisi de sorgulanmaktadır."

Zurabişvili mesajında, "İstediğimiz gelecek, dört temele dayanmaktadır." ifadesini kullanarak bu temel ilkelerin barış, yaşanabilir bir gezegen, kapsayıcı ve sağlıklı bir toplum ile kültürel olarak gelişmiş ve eğitimli vatandaşlar olduğunu belirtti.

Konuşmasında barış konusuna değinen Zurabişvili, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydederek, "Gürcistan, Rus işgali altındaki topraklarda izolasyonun sonuçlarını günlük olarak görse de ülkemiz, işgalin insan hayatına ve haklarına verdiği zararları kabul etmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.