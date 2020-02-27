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Dünya

Gürcistan'dan ilk Kovid-19 vakası görülmesi sonrası tır şoförlerine pasaport ibrazı uygulaması

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da, dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından, tır şöförleri için ülkeye girişlerde pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği bildirildi.

AA27 Şubat 2020 Perşembe13:37 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:37

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler bağlamında, 26.02.2020 tarihi Gürcistan saati 23.30 itibarıyla tır şoförlerinden Gürcistan’a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçilmiştir. Son 21 gün içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve İtalya’ya seyahate dair pasaportlarda vize/kaşe bulunması halinde Gürcistan’a girişe izin verilmemektedir. Koronavirüs önlemleri ile ilgili uygulamalar sürekli güncellenmekte olduğundan değişiklikler olabileceğini de dikkatinize sunarız."

Gürcistan'da dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklanmış, ülkenin İran ile karadan ulaşımının kapatıldığı da duyurulmuştu.

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