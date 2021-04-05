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Dünya

Gürcistan'dan NATO açıklaması! Zamanı geldi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini belirterek, 'Toplu savunma sorumluluğunu tam olarak paylaşmaya hazırız.' dedi.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:00
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Garibaşvili, NATO'nun kuruluşunun 72 yıl dönümü vesilesi ile yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'ın NATO ile son derece olumlu iş birliği yaptığını belirtti.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecini sürdüğünü hatırlatan Garibaşvili, "Hükümetimiz bu iş birliğini Gürcistan'da daha fazla NATO ve NATO'da daha fazla Gürcistan ilkesine dayanarak daha da derinleştirdi ve güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

NATO ile entegrasyonun ülkenin dış ve güvenlik politikasında öncelikli olduğunu vurgulayan Garibaşvili, bu konunun anayasada da yer aldığını belirterek Gürcistan'ın NATO'nun küresel güvenlik operasyonlarına oldukça geniş katılım sağladığını kaydetti.

Gürcistan'ın NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini ve bu konuyu mart ayında Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de görüştüğünü kaydeden Garibaşvili, "Toplu savunma sorumluluğunu tam olarak paylaşmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Garibaşvili açıklamasında, "İttifakın Karadeniz bölgesine doğru genişlenmesinin Avrupa ile dünya güvenliği için bir şart olduğuna ve NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın da NATO'ya ihtiyacı olduğuna en içten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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