AA 07 Ağustos 2020 Cuma 12:41 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 12:41

Gakharia, Güney Osetya Savaşı'nın 12. yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu savaşta yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Bu günler, bizi en büyük acılar ve şiddetli sonuçlar bırakan, trajedilerle dolu günlerdi." değerlendirmesinde bulunan Gakharia, Gürcistan hükümetinin ülkenin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarını sadece barış yoluyla, gelişme ve kalkınmayla çözeceğinin altını çizdi.

Gakharia, "Biz işgale asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullandı.

- Rusya'ya, "askerlerini çek" çağrısı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Gürcistan'a yönelik saldırgan ve işgal politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Güney Osetya Savaşı'ndan yıllar geçmesine rağmen Rusya'nın 2008'de imzaladığı ateşkes anlaşmasına bugüne kadar uymadığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik yıkıcı ve kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı Gürcistan'a yönelik yasa dışı ve kışkırtıcı eylemleri durdurmaya, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı olan yükümlülüklerine göre 2008'deki ateşkes anlaşmasına uymaya, kendi askerlerini Gürcistan'dan çekmeye ve işgal altındaki bölgelerini (Abhazya ile Güney Osetya) sözde bağımsız tanımasına yönelik yasa dışı kararını geri almaya çağırıyor."

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 12. yıl dönümü vesilesiyle iki gün boyunca ülke genelinde çeşitli anma törenleri düzenlenecek.



- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.