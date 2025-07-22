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Dünya

Gürcistan'dan Türkiye ile işbirliği vurgusu: Bizim için oldukça kıymetli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Tiflis ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasına da özel önem verdiklerini belirtti. Boçorişvili, 'Bu üçlü format bizim için oldukça kıymetlidir. Gürcistan olarak bu işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz.' dedi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 14:15 - Güncelleme:
Gürcistan'dan Türkiye ile işbirliği vurgusu: Bizim için oldukça kıymetli
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Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasına özel önem verdiklerini belirterek, "Bu üçlü format bizim için oldukça kıymetlidir. Gürcistan olarak bu işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." yorumunu yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Tiflis'te bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak için Gürcistan'a giden Bayramov, mevkidaşı Boçorişvili ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu.

Bayramov, Ermenistan ile kalıcı barış konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Ermenistan ile barış yolunda iyi bir perspektifin mevcut olduğunu düşünüyoruz. Bu sürecin devam ettirilmesi bizim için gerçekçi bir yaklaşımdır. Ancak bu yolun tamamlanması için atılması gereken bazı adımlar bulunuyor ve şu ana kadar Ermenistan bu adımları atmış değil." dedi.

Kalıcı barış anlaşmasına ulaşılabilmesi için Ermenistan'da referandum yapılarak anayasadan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılması gerektiğini söyleyen Bayramov, ayrıca AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Ceyhun Bayramov, "Savaş sonrası dönemin normalleşmesi bir süreçtir. Bir günde tamamlanabilecek bir şey değil. Bu süreçte toplumlar arasında güven artırıcı önlemlerin planlanması ve hayata geçirilmesi, bu yönde toplantıların düzenlenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

GÜRCİSTAN, BÖLGEDE KALICI BARIŞA KATKI SUNMAK İSTİYOR

Boçorişvili ise bölgesel barış çabalarına destek verdiklerini vurgulayarak, "Barış anlaşması yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Gürcistan olarak bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasına içtenlikle katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

17 Nisan'da Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan dışişleri bakan yardımcılarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Boçorişvili, "Bu tür üçlü işbirliklerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği her geçen gün daha da önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Boçorişvili ayrıca, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasına da özel önem verdiklerini belirterek, "Bu üçlü format bizim için oldukça kıymetlidir. Gürcistan olarak bu işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." yorumunu yaptı.

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