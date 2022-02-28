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Dünya

Gürcistan'dan Ukrayna'ya insani yardım desteği

Gürcistan hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesinin gönderildiği bildirildi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 01:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:49
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Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararı doğrultusunda uçakla gönderilen 100 tonluk insani yardımın Ukrayna'ya Polonya üzerinden ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsani yardım yükü; ilk yardım malzemeleri, 30'dan fazla çeşit ilaç, oksijen yoğunlaştırıcıları ve diğer yardım malzemelerini içeriyor. Ayrıca, Gürcistan, Ukrayna'ya belirli miktarda kan, kan bileşenleri, kan transfüzyonu ürünleri ve testler gönderdi."

Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının da yarından itibaren kendi imkanlarıyla yardım toplayarak ilerleyen günlerde Ukrayna'ya göndereceği bildirildi.

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