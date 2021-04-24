AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:49

Aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan İlişkileri Geliştirme Fonu Genel Müdürü de olan Kopadze, 1915 olaylarıyla ilişkin AA muhabirine "1915 yılında yaşanan olaylar bir soykırım olarak kabul edilemez. Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları bir yalandır." dedi.

Ermeni toplumunun bundan 106 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili iddialarının doğru olmadığını, tarihi arşivlerinde bu gelişmeleri araştırmaktan kaçtıklarını belirten Kopadze, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümetinin defalarca çağrı yapmasına rağmen Ermeniler arşivleri incelemekten kaçıyor. Türkiye onlara, gelin burada her şey açık, her şey ortada diye çağrı yapıyor ama onlar buna yanaşmıyor."

Kopadze, 1915 olaylarının aslında daha geniş bir açıdan görülmesi gerektiğini kaydederek o dönemlerde zaten Rusya ile savaş halinde olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yandan Çanakkale'de saldırıya uğradığını, öte yandan Ermeni ayrılıkçı hareketlerine karşı önlemler almak zorunda kaldığını söyledi.

Başta Rusya olmak üzere dış güçlerden destek alan Ermeni ayrılıkçıların 1915'ten önce de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı terör eylemleri düzenlediğini kaydeden Kopadze, şöyle devam etti:

"Rusya'nın yardımı ve Rusya'nın kışkırtmasıyla Ermenilerden silahlı gruplar oluşturuldu, savaş eğitimi verildi. Maalesef Tiflis'te 1890'da kurulan Taşnak (Ermeni ihtilalci parti) o dönemler için artık çatışma tecrübelerine de sahipti. Ermeniler tarafından 1905 yılından beri Gürcistan ve Azerbaycan topraklarında da çeşitli terör eylemleri düzenlenmişti. Ermeni örgütleri oldukça suçlu bir geçmişe sahip."

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ayrılıkçı hareketi saldırgan bir şekilde başlatan Ermeni örgütlerin defalarca kanlı eylemleri düzenlediklerini kaydeden Kopadze, "Ermeniler 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiriyorsa o zaman Ermenilerin o dönemlerde Lazlara, Yezidilere, Kürtlere ve Azerbaycanlılara karşı işlediği suçlara nasıl bir isim verelim? Batum'a yakın Lazların yaşadığı bazı köyleri yok etmişlerdi." diye konuştu.

Kopadze, 1915'te yaşananların savaş sırasında yaşanan bir çatışma olduğunu, burada Ermeni halkına karşı kimsenin soykırım işleme niyetinin olmadığını kaydederek, "Evet, Ermeniler Hocalı'da bir katliam yaptı ama 1915 olayları böyle bir şey değildi. Bu çatışmanın amacı sivillerin yok edilmesi değildi." dedi.

- ERMENİ İDDİALARININ GÜNDEME GELMESİ RUSYA'NIN İŞİNE GELİYOR

Dünyada bazı ülkelerin tartışmadan, tarihin gerçekleriyle yüzleşmeden Ermeni iddialarını kabul etmesinin yanlış olduğunu belirten Kopadze, "Fransa gibi bazı ülkelerin de bunu ( Ermeni iddiaları) tek taraflı olarak tanıması kesinlikle yanlış." ifadelerini kullandı.

Ermeni tarafının 1915 olaylarını dünyaya bir soykırım olarak gösterme çabalarına rağmen Rusya'nın kendi çıkarlarının peşinde olduğunu savunan Kopadze, "Elbette bu konuyu Ermeniler kendince kullanmaya çalışıyor ama aslında bu durum Rusya'nın işine geliyor." dedi.

Ermeni tarafına tarihi arşivleri incelemesi çağrısında bulunan Kopadze, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arşivlerin herkes için açık olduğunu defalarca söyledi. Birçok ABD'li araştırmacı konu üzerinde çalıştı ve konuyla ilgili birkaç kitap da basıldı ama Ermeni diasporası tarafından büyük tepkiyle karşılandı, bazı metinler ve araştırmalar engellendi." diye konuştu.

Ermenilerin çeşitli yöntemlerle Gürcistan'a da 1915 olaylarına ilişkin iddiaların tanınmasına yönelik çağrılar yapmasına rağmen Gürcistan'ın bunu tanımadığını kaydeden Kopadze, Gürcistan'ın da bunu tanımamakla doğru karar verdiğine işaret etti.

