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Dünya

NATO, Türkiye'yi örnek gösterdi: Gurur duyuyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:51
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.

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