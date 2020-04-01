AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.