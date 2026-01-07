İSTANBUL 17°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
  • Dünya
  • Gururla duyurdular: Türk yapımı OMTAS'ı envanterimize aldık
Dünya

Gururla duyurdular: Türk yapımı OMTAS'ı envanterimize aldık

Türk yapımı OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, bir ülkenin envanterine girdi. 'Türk yapımı OMTAS'ı envanterimize dahil ettik' şeklinde yapılan duyuruda Türk yapımı OMTAS'ın özellikleri gururla paylaşıldı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 00:56
Gururla duyurdular: Türk yapımı OMTAS'ı envanterimize aldık
Türk yapımı OMTAS'ın orduya kazandırıldığına ilişkin yapılan duyuruda, "Daha güçlü, daha güvenli: Türk yapımı OMTAS ordumuzun envanterinde." denildi.

OMTAS SEVKİYATI TESLİM ALINDI

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ordu envanterine Roketsan'ın Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemini (OMTAS) dahil ettiklerini bildirdi.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aralık 2023'te Türk savunma sanayii üreticilerinden Roketsan ile imzalanan sözleşme kapsamında tedarik edilen OMTAS sevkiyatını teslim aldıklarını belirtti.

OMTAS hakkında bilgi veren Maqedonci, "Reaktif korumaya sahip tanklar da dahil olmak üzere modern zırhlı araçları ve askeri tahkimatları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen, orta menzilli modern bir tanksavar füze sistemidir." ifadelerine yer verdi.

Maqedonci, şunları kaydetti:

"Ordumuz için tanksavar füze sistemlerinin çeşitliliğinin ve miktarının artırılması, farklı menzil mesafeleri, arazi koşulları ve tehdit senaryolarının kapsanmasını amaçlamakta, operasyonel esnekliğin artırılmasını hedeflemektedir."

