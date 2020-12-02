Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz... 2020 yılının eşi benzeri yok

star.com.tr 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:14

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2021 yılında yapılacak insani yardımlar toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

2020'nin eşi benzeri görülmemiş bir yıl olduğunu söyleyen Guterres çatışma, iklim değişikliği ve COVID-19'un İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük insani krize neden olduğunu ifade etti.

Guterres, "Açlık tehlikesi altındaki insan sayısı iki katına çıktı. Yüz milyonlarca çocuk okula gidemiyor. 22 yıldır ilk kez aşırı yoksulluk seviyeleri bu denli yükseldi." dedi.

BM Genel Sekreteri açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu benzeri görülmemiş zamanlarda, en büyük risk altında olanları desteklemek için harekete geçmeliyiz. En savunmasız 160 milyon insana hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için 35 milyar dolara ihtiyacımız var.

Guterres ayrıca, çatışmalardan başlayarak insani ihtiyaçların yoksunluğuna yol açan temel nedenleri ele almaya devam etmenin gerekliliğine de vurgu yaptı.

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