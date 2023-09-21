Guterres, Abbas ve Netanyahu ile ayrı ayrı görüştü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Guterres'e işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum ve İsrail'in "gerilimi tırmandırması" konusunda bilgi verdi.

BM'den Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmesini isteyen Abbas, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanmasını, uluslararası kararların uygulanmasını, İsrail'in imzaladığı anlaşmalara uymaya zorlanmasını ve tek taraflı adımların durdurulmasını talep etti.

Guterres ise "Filistin meselesinin çözümünü ve BM Genel Sekreterliği ikinci dönemi tamamlanmadan Filistin'in BM'de tam üye ülke statüsünü elde etmesini" ümit ettiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri ekim sonunda Filistin'e bir ziyaret planladığını söyledi.

- NETANYAHU-GUTERRES GÖRÜŞMESİ



İsrail Başbakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Genel Sekreter Guterres ile görüşmesinde İran'ın "Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı rolüne" vurgu yaptı.

Netanyahu, ayrıca, İsrail ile Suudi Arabistan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen uluslararası girişimlerin normalleşme anlaşmasıyla sonuçlanacağına ve Hindistan'dan Avrupa'ya ülkesinden geçerek uzanması planlanan yeni ekonomik koridorun küresel ekonomiye katkı yapacağına inandığını belirtti.

Açıklamada, Netanyahu'nun Guterres'ten BM'nin "İsrail'e karşı temelsiz eleştirilerinden vazgeçmesini" istediği de kaydedildi.