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Dünya

Guterres Afrika'nın BMGK'da daimi üyesi olmamasına tepki gösterdi

BM Genel Sekreteri Guterres, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyesi olmamasını eleştirdi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Guterres Afrika'nın BMGK'da daimi üyesi olmamasına tepki gösterdi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kurumların 80 yıl öncesini değil bugünün dünyasını yansıtması gerektiğini vurguladı.

Guterres "Afrika'nın BMGK'de hala tek bir daimi üyeye sahip olmamasını nasıl kabul edebiliriz? Eylül ayındaki zirve küresel yönetişim reformlarını değerlendirmek ve güveni yeniden inşa etmek için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

- GUTERRES, GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Guterres, "Acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımdan vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullanarak Gazze'ye yönelik ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'deki insani krizin son bulması gerektiğini kaydeden Guterres, "Gazze'de insanlar sadece bombalar ve mermiler nedeniyle değil, aynı zamanda gıda ve temiz su eksikliği, elektriksiz ve ilaçsız hastaneler nedeniyle de ölüyor. Buna bir son verilmelidir." çağrısında bulundu.

  • Guterres eleştirisi
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