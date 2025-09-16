İSTANBUL 27°C / 17°C
  Guterres: Gazze'de ateşkes için ciddi müzakere yok
Dünya

Guterres: Gazze'de ateşkes için ciddi müzakere yok

Gazze'deki durumu “korkunç” ve “sistematik bir yıkım” olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, soykırımcı İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi müzakereye ilgi göstermediğini söyledi.

16 Eylül 2025 Salı 21:23
Guterres: Gazze'de ateşkes için ciddi müzakere yok
Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Gazze kentine yönelik devam eden bombardımanlarının yanı sıra yeni bir kara saldırısı başlatmasına dair Guterres, "Bugün Gazze'de yaşananlar korkunç. Genel Sekreter olduğumdan beri hiçbir çatışmada görmediğim bir şekilde, sivillerin topluca öldürüldüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Guterres, Gazze Şehri'ndeki durumu "sistematik bir yıkım" olarak nitelendirerek, İsrail'in yardım dağıtımına yönelik engellemelerinin ve tekrarlanan zorla yerinden etme emirlerinin de "ahlaki, siyasi ve hukuki açıdan kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili olarak da Guterres, "Şunu açıkça söyleyelim, Katar'da gerçekleşen saldırı göz önüne alındığında, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duyduğu görülmüyor." dedi.

Genel Sekreter, öte yandan Gazze'de kalıcı bir ateşkes konusunda umutlu olduğunu belirtirken, "Ancak şu anda İsrail'in sonuna kadar gitmeye kararlı olduğu ve ateşkes için ciddi bir müzakereye açık olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ FELCE UĞRATAN KAYNAK DOKUNULMAZLIKTIR"

Gazze'ye sivilleri korumak için olası bir BM gücünün konuşlandırılması yönündeki bir soruya da Guterres, bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, "İsrail tarafından reddedilecek ve sanırım ABD tarafından da reddedilecek." diye cevap verdi.

Guterres, BM'nin sorunları çözmedeki durumuna yanıt olarak Güvenlik Konseyi'nin kapasitesine işaret ederek, "Güvenlik Konseyi'ni felce uğratan ve çalışmalarımızı baltalayan kaynak dokunulmazlıktır. BM'nin düzgün çalışmasına izin vermeyenler BM değil, bölünmüş üye devletlerdir." ifadelerini kullandı.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediği yönündeki kararına ilişkin bir soruya yanıt olarak da Guterres, "Soykırımın hukuki tespiti, yetkili yargı organlarına, yani Uluslararası Adalet Divanı'na aittir, Genel Sekreter'in yetkisinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, İsrail ve tüm devletlere, soykırımı sona erdirmek ve sorumlularını cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapmıştı.

