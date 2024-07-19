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Dünya

Guterres, gerginliğin yayılma riskine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tel Aviv'e düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bölgede gerginliğin yayılma riskine karşı uyararak, itidal çağrısında bulundu.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 20:03 - Güncelleme:
Guterres, gerginliğin yayılma riskine karşı uyardı
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres'in tepkisini aktardı.

Guterres'in, Yemen'deki Husilerin üstlendiği Tel Aviv'e yönelik saldırıyı kınadığını belirten Haq, başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Genel Sekreter'in bölgede gerginliğin artmasından derin endişe duyduğunu ve itidal çağrısında bulunduğunu ifade eden Haq, BM'nin bölgede barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

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