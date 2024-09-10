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Dünya

Guterres, İsrail'in sivillere yönelik saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Han Yunus'ta 'güvenli olduğu' iddia edilen El-Mevasi'de yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

AA10 Eylül 2024 Salı 19:49 - Güncelleme:
Guterres, İsrail'in sivillere yönelik saldırısını kınadı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in El-Mevasi bölgesindeki İsrail saldırısına ilişkin açıklamasını aktardı.

Buna göre, Guterres, Gazze'de süren can kaybı karşısında derin endişe duyduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Han Yunus'ta "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi'de yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayan Guterres, "Yoğun nüfuslu alanlarda ağır silahların kullanımı kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Guterres, İsrail'in Filistinli sivilleri güvenli olduğu iddiasıyla buraya yönlendirdiğini belirterek, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." ifadesini tekrarladı.

BM Genel Sekreteri, acil ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen sivillerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesindeki çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.

  • BM Genel Sekreteri
  • Antonio Guterres
  • Han Yunus saldırısı

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