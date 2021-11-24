Guterres Kolombiya'da! ''Burada toplanan herkes şiddeti reddediyor''

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:24

Kolombiya ziyaretinin ikinci gününde Antioquia yönetim bölgesine bağlı Dabeiba kasabasında konuşan Guterres, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerin (FARC) silah bırakmasının 5. yıl dönümünde şiddet nedeniyle hayatını kaybedenleri andı.

Guterres, Kasım 2016'dan bu yana cinayete kurban giden insan hakları ve yerli halkları savunucularıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Barışın amacı, bir toplumda var olan düşmanlardan kaçınmaktır ancak ne yazık ki barışın düşmanları var." ifadesini kullandı.

Son 5 yılda 300'e yakın kişinin öldürüldüğüne dikkati çeken Guterres, yasa dışı silahlı aktörlerin eylemlerinin, toplulukların umutlarını azalttığını ve sürdürülebilir kalkınma umutlarını tehlikeye attığını belirtti.



Guterres, ortaya çıkan engellere rağmen barışın sürdürülmesinde kararlı olduklarını dile getirerek, "Kolombiya'ya ve dünyaya verdiğimiz taahhütlerimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

- "BURADA TOPLANAN HERKES ŞİDDETİ REDDEDİYOR"

Devlet Başkanı Ivan Duque ile de bir araya gelen Guterres, Kolombiyalı yetkililere ve Duque'ye teşekkür etti.

Şiddet eylemlerinden büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Duque ise "Yeniden birleşme sürecinde olan ve bölgede liderlik yapan kişilere yönelik şiddet eylemlerini gördüğümüzde hepimiz yas tutuyoruz. Burada toplanan herkes açıkça şiddeti reddediyor." ifadesini kullandı.