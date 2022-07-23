İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2022 Cumartesi / 24 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Guterres, Odessa saldırısını kınadı: Dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur
Dünya

Guterres, Odessa saldırısını kınadı: Dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in saldırıları kınadığı bildirildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na bugün yapıldığı bildirilen saldırıları açık bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur." ifadesi kullanıldı.

- UKRAYNA, RUSYA'YI İSTANBUL'DAKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını kolaylaştırmak için Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Birleşmiş Milletler himayesinde varılan anlaşmanın Rusya tarafından ihlal edildiğini açıkladı.

Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Rus ordusunun Odessa Limanı'na füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Odessa'ya yapılan saldırının anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini öne süren Nikolenko, Ukrayna olarak Karadeniz üzerinden üç limandan (Odessa, Chornomorsk ve Yuzhnoye) güvenli ihracatının yenilenmesine ilişkin anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Nikolenko, BM ve Türkiye'yi, Rusya'nın tahıl koridorunun güvenli işleyişi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya çağırdıklarını belirterek anlaşmaların uygulanmamasının neden olacağı küresel gıda krizinin derinleşmesinin tüm sorumluluğunun Rusya'da olacağını kaydetti.

Ukraynalı yetkililer Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.