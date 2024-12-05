Guterres: Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
"BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinde olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ)" başını çektiği ve diğer silahlı muhalif grupların da dahil olduğu rejim karşıtı saldırılar sonucu cephe hatlarında önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Guterres, halihazırda yangın yeri olan bölgede on binlerce sivilin risk altında olduğunu söyledi.TARAFLARA BMGK ÇAĞRISI
Guterres, "Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.
Guterres, Suriye'deki bölünmenin acı verici olduğunu, daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığında Suriye halkının cömertliğine tanık olduğunu belirterek, "Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerinin arttığını görmek de çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.