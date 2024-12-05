İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6901
  • EURO
    36,8383
  • ALTIN
    2934.16
  • BIST100
    9935.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Guterres: Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü
Dünya

Guterres: Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, '(Suriye) Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız.' açıklamasında bulundu.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Guterres: Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü
ABONE OL

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinde olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ)" başını çektiği ve diğer silahlı muhalif grupların da dahil olduğu rejim karşıtı saldırılar sonucu cephe hatlarında önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Guterres, halihazırda yangın yeri olan bölgede on binlerce sivilin risk altında olduğunu söyledi.

TARAFLARA BMGK ÇAĞRISI

Guterres, "Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

MGK'da dikkat çeken Suriye mesajı: Terör örgütlerine geçit verilmeyecek

Tüm tarafların, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile BMGK'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ciddi bir şekilde angaje olarak yeni, kapsayıcı ve kapsamlı bir tutum benimsemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, bu şekilde Suriye'nin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün muhafaza edileceğini ve Suriye halkının temennilerinin karşılanacağını dile getirdi.

"SURİYE HALKININ ÇEKTİĞİ ACININ ARTTIĞINI GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Guterres, Suriye'deki bölünmenin acı verici olduğunu, daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığında Suriye halkının cömertliğine tanık olduğunu belirterek, "Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerinin arttığını görmek de çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Tartus'a kaçmaya başladı

Tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Guterres, "Akan kan durmalı. Nüfuzu olan tüm taraflara Suriye halkının uzun zamandır süren acısını dindirmeleri için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

  • BM Genel Sekreteri
  • Ateşkes
  • Suriye Krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.