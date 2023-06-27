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Dünya

Guterres: Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırılarından endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenen ve sivil can kaybına yol açan hava saldırılarından derin endişe duyduğu bildirildi.

AA27 Haziran 2023 Salı 21:15 - Güncelleme:
Guterres: Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırılarından endişe duyuyoruz
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Guterres'in, Suriye'deki her türlü şiddeti kınadığını belirterek, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Haq, Guterres'in siviller ve sivil altyapıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Haq, "Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenen ve sivil can kaybına yol açan hava saldırılarından derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

- Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil ölmüştü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Haziran'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.03'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden havalanan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenlemişti.

  • BM Genel Sekreteri
  • Suriye hava saldırıları
  • sivil can kaybı

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