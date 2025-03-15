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Dünya

Guterres'den Müslüman karşıtlığı hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya genelinde Müslüman karşıtı yobazlığın rahatsız edici bir şekilde arttığını ifade ederek çevrimiçi platformlara nefret söylemi ve tacizi engelleme çağrısında bulundu.

İHA15 Mart 2025 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Guterres'den Müslüman karşıtlığı hakkında açıklama
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" çerçevesinde videolu mesaj paylaştı. Genel Sekreter Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan ayını kutlarken, birçoğu bunu ayrımcılık, dışlanma ve hatta şiddet korkusuyla geçiriyor. Müslüman karşıtı yobazlığın, insan haklarını ve onurunu ihlal eden ırksal ayrımcılıktan, bireylere ve ibadethanelere yönelik açık şiddete kadar rahatsız edici bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Bu durum, hoşgörüsüzlük, aşırılık yanlısı ideolojiler ve dini gruplar ile savunmasız kesimlere yönelik saldırılardan oluşan daha geniş bir felaketin parçasıdır" ifadelerini kullandı. Bir gruba saldırı olduğunda herkesin hak ve özgürlüğünün tehlikeye gireceğini belirten Guterres, "Küresel bir topluluk olarak yobazlığı reddetmeli ve ortadan kaldırmalıyız. Hükümetler toplumsal uyumu teşvik etmeli ve din özgürlüğünü korumalıdır. Çevrimiçi platformlar nefret söylemini ve tacizi engellemeli. Hepimiz yobazlığa, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nde eşitliği, insan haklarını ve onuru savunmak, herkesin inancına bakılmaksızın barış ve uyum içinde yaşayabileceği kapsayıcı toplumlar inşa etmek için birlikte çalışalım" şeklinde konuştu.

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