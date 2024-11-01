İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3435
  • EURO
    37,3174
  • ALTIN
    3029.08
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Guterres'ten İsrail'e tepki: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez
Dünya

Guterres'ten İsrail'e tepki: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu.

AA1 Kasım 2024 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Guterres'ten İsrail'e tepki: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez
ABONE OL

BM Cenevre Ofisi'nde, "2024 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" başladı.

Seminerin açılış bölümünde Guterres'in gönderdiği mesaj okundu.

Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının korunması çağrısı yaptı.

Gazze'deki saldırıların geçen ay birinci yılını doldurduğunu ve ihlalin Lübnan'a sıçraması nedeniyle bu seminerin son derece zor koşullar altında düzenlendiğini belirten Guterres, "Aynı zamanda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki durum, İsrail'in askeri operasyonları, yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimci saldırılarının giderek yoğunlaşması, iki devletli çözüm olasılığını giderek zayıflatmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki gazetecilerin herhangi bir çatışmada görülmemiş bir düzeyde öldürüldüğünü kaydederek, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesini engelleyen yasağın devam etmesini de eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri haberleştiren gazetecilerin de öldürüldüğünü veya yaralandığını hatırlatan Guterres, bu durumun da kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, saldırıların ve İsrail işgalinin son bulması çağrısını yineleyerek, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesinin, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının, insani yardımın etkili şekilde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüme doğru geri döndürülemez ilerlemenin zamanı geldi." dedi.

Seminer kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve karşılaştığı zorluklar ele alınacak.

  • BM Genel Sekreteri
  • Gazze saldırıları
  • Basın özgürlüğü
  • Gazetecilere destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.