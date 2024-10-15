Guterres'ten İsrail'e tepki: Savaş suçu oluşturabilir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in, İsrail'in UNIFIL'e karşı gerçekleştirdiği saldırılarına yönelik tepkilerini aktardı.

Dujarric, Guterres'in söz konusu saldırılarla ilgili, "Barış güçlerine (UNIFIL) yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eder ve bir savaş suçu oluşturabilir." şeklindeki değerlendirmesini anımsattı.

Sözcü Dujarric, İsrail saldırıları sonucu UNIFIL güçlerinin en az 5 mensubunun yaralandığı ve bu saldırılardan BM tesislerinin 1 Ekim'den bu yana en az 20 kez etkilendiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in Lübnan'a karşı gerçekleştirdiği son hava saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aktaran Dujarric, söz konusu hava saldırılarının "derin endişe kaynağı oluşturduğuna" değindi.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres) sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyor. Mavi Hat'tın her iki yakasındaki siviller üzerindeki etki konusunda derin endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.