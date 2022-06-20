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Dünya

Guterres'ten Kolombiya'daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için kutlama mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da dün yapılan ve Gustavo Petro'nun zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutlama mesajı gönderdi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
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Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, Kolombiya halkını, Petro ve yardımcısı Francia Marquez'in seçilmesiyle sonuçlanan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine tarihi katılımları dolayısıyla övdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kolombiya demokrasisinin gücünü ve barış sürecinin getirdiği ilerlemeyi yeniden teyit eden seçimlerin büyük ölçüde barışçıl şekilde yürütülmesini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Mevcut yönetimle yeni kurulacak yönetim arasında uyumlu bir geçişin sağlanması için devam eden diyalog konusunda da memnuniyetin vurgulandığı açıklamada, BM'nin yeni yönetimle ve Kolombiya halkıyla ortak öncelikler üzerinde çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

Kolombiya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre, Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

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