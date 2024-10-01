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Dünya

Guterres'ten Lübnan için itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

AA1 Ekim 2024 Salı 18:24 - Güncelleme:
Guterres'ten Lübnan için itidal çağrısı
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BM Sözcülük Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu artan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres'in bu sabah Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in, Başbakan'a "Tüm BM sistemi Lübnan'a destek olmak için hazır." mesajını verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

Guterres'in acilen ateşkes sağlanması ve Lübnan'da kapsamlı savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceği, sahadaki temsilcilerin ise gerginliği azaltmak için çaba sarf etmeye devam edeceği ifade edildi.

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