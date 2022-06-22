Guterres'ten, Mali'deki ''şok edici'' saldırılarla ilgili taziye ve destek mesajı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, aşırılık yanlısı grupların 18-19 Haziran'da Orta Mali'deki Bandiagara bölgesindeki birkaç köye düzenlediği bildirilen saldırılarda en az 100 sivilin öldürüldüğüne dair haberler karşısında "şok olduğu ve öfkelendiği" ifade edildi.

Gao bölgesindeki aşırılık yanlısı grupların diğer saldırılarında Menaka da dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerindeki düzinelerce sivilin öldürüldüğüne dair haberlerin de Guterres'i "aynı derecede dehşete düşürdüğü" kaydedildi.

Açıklamada, Guterres'in kurbanların ailelerine ve Mali halkına derin taziyeleri iletilirken, saldırıların en sert şekilde kınandığı ve Malili yetkililerden hızlı bir soruşturmayla failleri adalete teslim etmesinin istendiği belirtildi.

Guterres'in, Mali makamlarını ülkede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarını 2 katına çıkarmaya çağırdığı, BM'nin ve Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) bu çabaları desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

- Olay

Mali'de hafta sonu Bankass ilçesinin Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine düzenlenen terör saldırılarında 132 sivil, Gao'da düzenlenen terör saldırısında da 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Hükümet, saldırıları şiddetle kınamış, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.