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Dünya

Guterres'ten nükleer silah uyarısı: Hiroşima'dan aldığımız dersi unutmamalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında nükleer silahların günümüzde de tehdit oluşturduğunu ifade etti.

DHA6 Ağustos 2024 Salı 12:02 - Güncelleme:
Guterres'ten nükleer silah uyarısı: Hiroşima'dan aldığımız dersi unutmamalıyız
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ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atarak 200 binden fazla kişinin ölmesiyle sonuçlanan Hiroşima Katliamı'nın 79. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaşan BM Genel Sekreteri Guterres, "79 yıl önce bir nükleer silah Hiroşima'yı harap etti. Ancak nükleer silahlar ve bunların kullanım tehdidi tarih kitaplarıyla sınırlı değildir. Gerçek ve mevcut bir tehlikeyi temsil etmektedirler. Bu nedenle 6 Ağustos 1945'ten aldığımız dersleri unutmamalıyız" dedi.

NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA VURGUSU

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida atom bombası sonrasında yıkılmayan tek yapıt olan 'Atom Bombası Kubbesi Anıtı'nda ' bugün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya ve ebedi barışın sağlanması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

79 YIL ÖNCE NE OLDU?

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD 6 Ağustos 1945 sabahında 'Little Boy' adlı atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine bıraktı. Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturdu. Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri yıktı ve ilk aşamada 80 bin, 1945'in sonuna doğru ise yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu. Saldırı sonrasında da yıllar boyunca radyasyona bağlı hastalıklardan ölenler oldu.

NAGAZAKİ'NİN YARISI YOK OLDU

ABD'nin, Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de 'Fat Man' adlı bombayı atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagazaki'nin yarısı yok oldu. Kentte ilk olarak 39 bin olan ölü sayısı, yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi.

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