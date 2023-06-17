Guterres'ten, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısına kınama

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Guterres'in Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesindeki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili haberlerin, çoğu öğrenci çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin kaçırıldığını gösterdiğine işaret eden Haq, "Bu korkunç olayın sorumluları adalet önüne çıkarılmalı." ifadesini kullandı.

Haq, Guterres'in saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, Uganda hükümeti ve halkına taziyelerini ilettiğini aktardı.

Guterres'in, kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptığını bildiren Haq, şöyle devam etti:

"Genel Sekreter, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda arasındaki sınır ötesi tehlikeli durumun üstesinden gelmek ve bölgede kalıcı barışı yeniden tesis etmek için, güçlendirilmiş bölgesel ortaklıklar dahil olmak üzere bu husustaki müşterek çabanın önemini yineler."

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.