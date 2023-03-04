İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Gutteres'ten Katar'da kritik temas

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyasını görüştü.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Gutteres'ten Katar'da kritik temas
ABONE OL

Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Gutteres-Al Sani görüşmesinde, BM ile Katar arasındaki ikili işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile işgal altındaki Filistin topraklarında, Libya ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Guterres, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği dolayısıyla Al Sani şahsında Katar'a teşekkürlerini ifade etti.

Katar, 5-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.