Gutteres'ten Katar'da kritik temas

Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Gutteres-Al Sani görüşmesinde, BM ile Katar arasındaki ikili işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile işgal altındaki Filistin topraklarında, Libya ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.



Guterres, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği dolayısıyla Al Sani şahsında Katar'a teşekkürlerini ifade etti.



Katar, 5-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

