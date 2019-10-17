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Güvenli Bölge'de anlaşma sağlandı... ABD Senatosundan Türkiye kararı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla Beyaz Saray'ın 'bölgeden çekilme' kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde dün oy çokluğuyla geçen karar tasarısı bugün ABD Senatosu'na geldi. 
 
Cumhuriyetçi Senatör Paul, oylamayı engelledi. Paul, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarıya karşı çıktım, çünkü hiçbir soruna çözüm sunmuyor." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararı eleştiriliyor, ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu. 
 

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