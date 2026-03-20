  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güvenlik dengesi değişiyor: NATO Irak'tan çekildi
Dünya

Güvenlik dengesi değişiyor: NATO Irak'tan çekildi

NATO, Irak'taki misyonunun konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti. Kararın ardından faaliyetlerin İtalya'dan sürdürüleceği açıklandı.

AA20 Mart 2026 Cuma 18:59
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki son NMI personelinin bugün itibarıyla ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'in, "NATO personelinin Irak'tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti'ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Son olarak açıklamada, NMI'nın faaliyetlerine İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği aktarıldı.

Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ve kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Misyon, Irak'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi, terörle mücadele edebilmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunmayı hedefliyor.

