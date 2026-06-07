Güvenlik gerekçesiyle Tahran'da hava trafiği durduruldu

İran'dan gelen son dakika kararı uluslararası havacılık gündemini sarstı. Ülkenin batı hava sahası güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklama, bölgedeki artan gerginliğin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

İRAN SİVİL HAVACILIK KURUMU'NDAN SÜRESİZ KAPATMA KARARI

İran'ın hava sahasının batı kısmının güvenlik nedenlerinden dolayı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ KARARIN GEREKÇESİ OLDU

İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.