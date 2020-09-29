DHA 29 Eylül 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:13

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar öncesi Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile anlaşma yaptı. Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 300 PKK/YPG'li terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

SAHADAKİ SON DURUM

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor.