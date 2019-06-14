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Güvenlik Uzmanı Alabarda: 'Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, Rusya’nın İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısını değerlendirdi. Alabarda, Rusya’nın Türkiye ile geliştirmiş olduğu ilişkiyiS-400 füze sisteminden ayrı tuttuğuna dikkat çekti.

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Rusya, Suriye’nin İdlib bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının koordinatlarını Türkiye’nin verdiğini söyleyen Rus makamlarına, Milli Savunma Bakanlığından yalanlama geldi.  Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ilişkiyi ve S-400 sürecini Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda analiz etti.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Alabarda, “Türkiye’nin S-400 füze sistemini Rusya’dan tedarik etmiş olmasına rağmen, Rusya İdlib’de sergilediği tutumla Türkiye ile ilişkilerini farklı tutuyor.” ifadesini kullandı.
 
Bu durumun Rusya’nın Türkiye ile geliştirmiş olduğu ilişkinin Suriye’nin her bölgesinde birebir karşılığı olmayacağının mesajı olduğunun altını çizen Alabarda, Türkiye ile Rusya’nın ekonomik ve siyasi iş birlikleri olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkilerin sahada ticaret hacmi büyüklüğüne ve stratejik bir hale gelmiş olmasına rağmen Suriye ve Karadeniz coğrafyasında farklılık gösterebiliyor.” diye konuştu.
 
Bu farklılığa, Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna’da yapmış olduğu Kırım işgalini uluslararası sistemin gerekliliğinden dolayı tanımadığını örnek gösteren Alabarda, “Bununla da yetinmiyor, geçtiğimiz günlerde birkaç farklı insansız hava aracı ve bir tanksavar savaş sistemi olmak üzere bir satış yapabiliyor. Dış siyasette ikili ilişkilerin bir hibrit anlayışına dayandırıldığını söyleyebilirim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a 

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