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Dünya

Güzellik kraliçesine vahşi infaz! Öldürüp püre haline getirdi

İsviçre'de evinde ölü bulunan Sırp model Joksimovic'in cinayeti aydınlatıldı. Mankeni, kocası Thomas'ın boğarak öldürdüğü belirlendi. Katil, cesedi testere ile parçaladı, blenderda püre haline getirdi, solüsyonla eritti.

14 Eylül 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Güzellik kraliçesine vahşi infaz! Öldürüp püre haline getirdi
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İsviçre'nin Basel kentinde Sırp kökenli model Kristina Joksimovic (38) şubat ayında evinde öldürülmüş halde bulundu. Thomas isimli kocası gözaltına alındı ve eşini öldürdüğünü kabul etti. Thomas, modelin kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını söyledi.

İsviçreli haber ajansı BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili korkunç ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Adli tıp uzmanları boğuşma izine rastlamadı ve kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu tespit etti.

Gazetenin ulaştığı otopsi raporuna göre, Joksimoviç'in cesedi testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalanmıştı. Raporda, vücudunun bazı parçalarının el blenderi ile parçalanarak "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği belirtildi. Thomas, cesedinin bulunmasından bir gün sonra tutuklandı ve ifadesinde bir ay önce onu ölü bulduğunu ve panikle çamaşır odasında cesedini parçaladığını söyledi.

MUTLU AİLE TABLOSU

2008'de İsviçre Güzellik Yarışması'nda finale kalan Joksimovic, podyum koçluğu yapıyordu. Çiftin ilişkisinin bir süredir sorunlu olduğu ve daha önce aile içi şiddet şikayetleri olduğu öğrenildi. Kristina cinayetten kısa süre önce sosyal medyada mutlu aile fotoğrafları paylaşmıştı.

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