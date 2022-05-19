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Dünya

Haavisto: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

Teröre alenen destek veren Finlandiya, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin kapısını çalmaya devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
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Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.

  • Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto
  • Pekka Haavisto
  • NATO

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