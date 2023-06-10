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Dünya

Hac farizası öncesi Kabe'de dikkat çeken değişiklik

Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü, Hac mevsiminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da üç metre yukarı kaldırıldı. Söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor.

10 Haziran 2023 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Hac farizası öncesi Kabe'de dikkat çeken değişiklik
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Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama'da hac ibadeti için hazırlıklar devam ediyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı. Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı.

ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.

Öte yandan, özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

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