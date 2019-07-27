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Hac için kutsal topraklara gelenlerin sayısının 1 milyona yaklaştığı açıklandı

Suudi Arabistan, henüz hac mevsimi gelmeden kutsal topraklara 1 milyona yakın hacı adayının geldiğini açıkladı.

  • AA
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Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, kutsal topraklara hac ibadetini yerine getirmek üzere gelenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

Haberde, Suudi Arabistan'a şu ana kadar hac ibadetini yapmak üzere 926 bin 726 kişinin geldiği belirtilerek, bunlardan 881 bin 229'unun ülkeye hava yoluyla giriş yaptığı kaydedildi.

Hacı adaylarından 555 bin 338'inin Mekke'ye hac hazırlıklarını yapmak üzere geldiği, 161 bin 588'inin Medine'de bulunduğu bildirildi.

Resmi rakamlara göre, geçen yılın hac döneminde 2 milyon 371 bin 675 kişi hac farizasını yerine getirmişti.

Bu yıl hac sezonu ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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