Hacı adayları 'büyük buluşma' için Arafat'ta toplandı

Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen 3,5 milyon hacı adayı, Rahmet Dağı'nın eteğindeki Arafat Meydanı'nda vakfeye durdu. Gözyaşları arasında Allah'a yalvaran Müslümanlar günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu, tövbeler edildi. Peygamber Efendimizin veda hutbesinin de okunduğu Arafat vakfesinde aşırı sıcağa rağmen, içi aşkla dolan yüz binlerce kişi Cebel-i Rahme'ye tırmanıp burada da dua etti. Dağın zirvesinde bulunan Hazreti Âdem ile Hazreti Havva'nın buluşup, affedildiği noktaya yoğunluk sebebiyle binlerce hacı adayı çıkamadı. Tepeye çıkan merdivenlerden en yüksek noktaya ulaşamayan Müslümanlar kayalıklardan tırmanarak çıktı. Duygusal anların yaşandığı Arafat'ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Rabbine yönelip, niyazda bulundu. Suudi yönetimi hac vizesi olmayanları ise Kabe'ye ve Arafat'a sokmadı. Kasap gibi hizmetli olarak gelenlere Arafat'a çıkmak için otobüs verilmeyince birçok kişi hacı olamadı. Bazı vizesi olmayan müslümanlar da polis kontrollü olmayan noktalardan gece yarısı yürümeye başlayarak çıktılar. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülke hacılarına tahsisli yoldan hızlı transfer gerçekleştirildi.

Her ülkeye ayrılan çadır ve bölümlerde olduğu gibi, Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 90 bin Türk hacı adayına ayrılan bölümde de çeşitli programlar düzenlendi. 'Lebbeyk' nidalarıyla başlayan programda hatim indirilip salat ve selamlar getirildi, ilahiler söylendi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 500 çadırda kalan Türk hacı adaylarına vakfe duası yaptırdı. Hep bir ağızdan yapılan vakfe duasının ardından tüm Müslümanların, kardeşleri ile kucaklaşıp helalleşmesinde duygusal anlar yaşandı.

Arafat'ta bazı üniteler kalıcı hale getirilerek, betopan prefabrik yapılar inşa edildi. Elektrik tesisatlarının da güçlendirildiği görüldü.

Arafat'ta 45 dereceye varan sıcaklıkta hacı adayları zor anlar yaşadı. Diyanet İşleri Başkanlığının kurduğu sahra hastanesi yoğun bir gün geçirdi. Türk hacılarının yüksek tavanlı çadırlarında endüstriyel klimalar ile serin bir vakfe imkanı sağlandı. Arafat çadırında her hacı için yatak, yastık ve pike ile güçlü kumanya standart haline geldi. Kalabalık çadırlarda öğle 45 derecelik sıcakta klimalar da kifayet etmedi. Arafat'a yeni yapılan tuvaletler sırayı kısmen azalttı. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vakfe duası sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.