Hacıyev: Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmamız lazım

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:08

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'ın katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in ev sahipliği, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Askhat Oralov ile Macaristan Güvenlik Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Peter Sztaray katıldı.

Üçüncüsü yapılan toplantıda Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlık etti.

Heyette, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ülkelerinin medya ve enformasyon alanındaki iş birliğini geliştirmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Enformasyonun ülkeler arası ilişkilerde önemli bir stratejik kaynak olduğunu vurgulayan Hacıyev, enformasyonun manipülatif şekilde kullanılması yönünde farklı adımların atıldığını kaydetti.

Hacıyev, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü 44 günlük savaşta ülkeye karşı hibrit araçlarla psikolojik savaş yürütüldüğüne şahit olduklarını belirterek "Azerbaycan medyası böyle bir ortamda ülke gerçeklerini dünyaya duyurmak için çaba harcadı. Bu hususta Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekler için kardeş Türkiye'ye bir daha teşekkür ediyorum. Türk medyasının Azerbaycan medyası ile birlikte omuz omuza savaş dönemindeki çabalarını özellikle hatırlatmak istiyorum. Onlar da Azerbaycan gerçeklerini hem Türkiye hem de dünyaya duyurulmasında önemli rol oynadı." diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasında Medya Platformu kurulduğunu hatırlatan Hacıyev, "Türk Konseyi çerçevesinde de bu tarz bir medya platformunun oluşturulmasına ihtiyaç var. Hem devlet hem de özel basın kuruluşları arasında ilişkilerin geliştirilmesini önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Türk Konseyi ülkelerine karşı karalama kampanyaları yürütüldüğüne dikkati çekerek "Bu yüzden çabalarımızı birleştirmeli, medya alanında da kendi sözümüzü söyleyebilmeliyiz. Güç birliktedir. Asıl amacımız, hakikatleri olduğu gibi dünyaya duyurmaktır." dedi.

Türk Konseyi çerçevesinde Medya Koordinasyon Komitesi oluşturulmasını desteklediklerini bildiren Hacıyev, "Medya mensuplarının uzmanlıklarının artırılması için çeşitli tecrübe paylaşımı programlarının sayının artırılmasına ihtiyaç var. Medya eğitim kurumları arasında da ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Günümüzün gerçekliklerinden biri de sosyal medya aracılığıyla farklı karalama kampanyaları ve propagandaların yürütülmesidir. Sosyal medyada ülkelerimize karşı yürütülen karalama kampanyalarının önlenmesi için çabalarımızı birleştirmemiz önemlidir. Bu hususta kardeş Türkiye'nin çok iyi tecrübesi var. Bu tecrübeden faydalanmamız lazım." diye konuştu.

- "BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev de bilgi ve medyanın Türk Konseyi'nin gündemindeki en önemli önceliklerden biri olduğunu ve günümüzde özellikle sosyal medyanın artan etkisi ile stratejik bir öncelik haline geldiğini vurguladı.

Medya alanındaki iş birliğinin üye devletler arasındaki ikili ilişkilerde de en önemli önceliklerden biri olduğunu belirten Amreyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik medya ortaklığını çok taraflı formata taşımaları gerektiğine vurgu yaptı.

Amreyev, "Hepimiz aynı kültür ve tarihi geçmişe sahip olduğumuz için birlikte çok şey başarabiliriz. Bu toplantının sonuçlarının, üye ve gözlemci devletlerimiz arasında bilgi ve medya alanındaki iş birliği sürecinin derinleşmesine daha da katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı İmanaliev ise medya ve enformasyon alanında iş birliklerinin geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.

İmanaliev, "Zayıf noktaları tespit etmeli, etkili çözüm yolları bulmalı, medyada en son teknolojileri kullanmalıyız." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve İletişim Ajansı Başkanı Hodjayev, konuşmasında "Dezenformasyonla mücadelede Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Özbekistan, Türk Konseyi ülkeleri ile medya alanında iş birliğinin gelişmesinden yana. Buna katkı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Oralov da Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik çabaların gündeme getirilmesinin, Kazak medya politikasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Oralov, Kazakistan olarak Türk Konseyi ülkeleri ile medya ve enformasyon alanındaki iş birliğini başarıyla yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Macaristan Güvenlik Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Sztaray, Macaristan'ın da dezenformasyon saldırıları ile karşı karşıya bulunduğunu, gerçekleri dünyaya ulaştırmak için Türk Konseyi çerçevesinde ortak medya platformunun oluşturulmasının faydalı olacağını kaydetti.

- KATILIMCILAR ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Toplantının ardından katılımcılar, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Katılımcılar, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek temsili mezarlara çiçek bıraktı.