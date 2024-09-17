Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Hollanda'nın işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını 'Dağlık Karabağ'ın ele geçirilmesi' olarak ifade etmesi kabul edilemez" dedi.

Azerbaycan, Hollanda'nın 13 Eylül'de yayınladığı hükümet programındaki "Uluslararası güvenlik" bölümünde Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının "Dağlık Karabağ'ın ele geçirilmesi" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Dağlık Karabağ'ın ele geçirilmesi" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Hollanda hükümetini bölgedeki durumu farklı yansıttığını söyledi.

Hollanda'nın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sonrası dönemde Azerbaycan'a ve bölgedeki mevcut duruma karşı bir kez daha taraflı bir yaklaşım sergilediğini belirten Hacızade, "Karabağ bölgesi her zaman ülkemizin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın yasadışı işgali altında kalmıştır. Hollanda'nın Ermenistan'ın bu hukuk dışı eylemlerine göz yumması üzüntü verici. Azerbaycan'ın bu toprakların kurtarılmasına ilişkin tedbirleri uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanmaktadır ve ülkemizin egemenlik hakkıdır" dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin yanlış bir şekilde "Dağlık Karabağ" olarak adlandırılmasına da tepki gösteren Hacızade, "Bu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının bir başka açık tezahürüdür. Azerbaycan'da 'Dağlık Karabağ' diye bir idari veya coğrafi birim bulunmuyor. Her devlet ve kuruluşun Azerbaycan'ın ilgili makamları tarafından standartlaştırılmış ve sözleşme kapsamında kabul edilen coğrafi adlara başvurması gerektiğini ve Birleşmiş Milletler'in Coğrafi Adlar Uzmanlar Grubu tarafından kabul edilen coğrafi adların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Hollanda'ya iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen ve bölgenin gelişmesini engelleyen bu tür açıklamalara son vermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek! Dünyaya Gazze ilanı

Bakü'de kritik zirve

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Özel Temsilci Kılıç'a normalleşme süreci hakkında bilgi verdi