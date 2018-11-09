Hackerlar Suudi muhalif Ahmed'i hedef alırken Kaşıkçı'nın adını kullanmış

Amerikan Associated Press ajansının yaptığı araştırmaya göre, merkezi Suudi Arabistan olduğuna inanılan ve gazeteci gibi davranan bir grup hacker, Washington'da yaşayan Suudi muhalif gazeteci Ahmed'in elektronik posta hesabına sızmaya çalıştı.

Ahmed, yaptığı açıklamada, şubat ayında BBC televizyonu için röportaj talebini içeren bir mail geldiğini ve bunu gönderen kişinin kendisini Genel Yayın Yönetmeni Sekreteri Tanya Stalin olarak tanıttığını belirtti.

İlgili elektronik posta hesabıyla bir süre temasta kalan Ahmed, daha sonra BBC'de çalışan böyle birisinin olmadığını öğrendiğini anlattı.

Kasım 2017'de Cemal Kaşıkçı adına bir elektronik posta aldığını aktaran Ahmed, mailin zararlı yazılım bulunan bir link içerdiğini kaydetti.

Ali el-Ahmed, ilgili mailleri gönderen hackerların Suudi Arabistan merkezli olduğuna inandığını belirtti.

Ahmed'in maillerini inceleyen yazılım şirketi Citizen Lab de söz konusu elektronik postaların Ali el-Ahmed'in hesabını ele geçirmek için gönderildiğini teyit etti.

- Suudi Arabistan hakkındaki "yazılımla izleme" iddiaları

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını iddia etmişti.

ABD'li gazeteci Courtney Radsch da Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kişileri belirlemek için ABD'li şirket ve yazılımlara milyonlarca dolar harcadığını ileri sürerek, "Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip bir Amerikalı şirket tarafından satılan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." demişti.

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.