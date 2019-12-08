Haddini aşan provokasyon! Yunan savaş pilotu Türk gemisini hedef aldı ürkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki art arda yaptığı hamleler ile gösterdiği kararlı duruş Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı çıldırtmaya devam ediyor... Tüm gelişmeler sonrası Türkiye'nin dik duruşu karşısında aciz duruma düşen Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Loannis Nikitas isimli Yunan savaş pilotu, sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşım yaptı.