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Haddini aşan provokasyon! Yunan savaş pilotu Türk gemisini hedef aldı

ürkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki art arda yaptığı hamleler ile gösterdiği kararlı duruş Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı çıldırtmaya devam ediyor... Tüm gelişmeler sonrası Türkiye'nin dik duruşu karşısında aciz duruma düşen Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Loannis Nikitas isimli Yunan savaş pilotu, sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşım yaptı.

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Gerginliği her geçen gün artırmaya çalışan Yunanistan hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor.

Yunanistan'ın savaş pilotu Loannis Nikitas, Türkiye'nin savaş gemisini hedefe kitleyerek skandal bir olaya imza attı. Nikitas, Türk gemisinin hedef alındığı kokpit görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. 

YUNAN PİLOT: TÜRKLER BU DİLDEN ANLAR

Savaş pilotu Nikitas, yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde ifadeler kullanarak ne derecede aciz bir duruma düştüklerini resmen gözler önüne serdi. 

(Haber 7)

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