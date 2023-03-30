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Dünya

Hadlerini aştılar! Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına büyük saygısızlık

KKTC ve Türkiye'ye yönelik nefret söylemlerinin arttığı Rum Kesimi'nde büyük bir rezalete imza atıldı. Baf kentinde Türk bayrağı hedef alındı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
Hadlerini aştılar! Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına büyük saygısızlık
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Türkiye'yi hedef alan nefret söylemlerinin ve provokasyon girişimlerinin ardı arkasının kesilmediği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde skandal bir olay yaşandı.

39 ÜLKENİN BAYRAĞI ASILDI

Rum kesiminde yer alan Baf ilçesinde, 39 ülkenin katılımıyla bir bisiklet turnuvası başladı. Her sporcunun vatandaşı olduğu ülkenin bayrağı, turnuvanın organizatörleri tarafından meydana asıldı.

Meydanda Türk bayrağının olduğunu gören Rum vatandaşları ise, belediyeye tepki göstererek bayrağın indirilmesini istedi. Kent sakinleri, Türk bayrağının asılmasını provokasyon olarak niteledi. Şikayetler karşısında belediye "Bayrağı biz asmadık" açıklamasında bulundu.

TÜRK BAYRAĞINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER

Yapılan açıklamada bayrakların asılma kararını organizatörlerin verdiğini söyleyen belediye, "Bazı vatandaşlar asılan Türk bayrağı için belediyemizi suçluyor. Türk bayrağının, geri kalan 38 bayrakla birlikte kent meydanına asılmasından dakikalar sonra tarafımıza şikayetler gelmeye başlamıştır. Şikayetler doğrultusunda resmi görevliler organizatörlerle ivedikle iletişime geçmiştir. Organizatörler her sporcunun ülkesinin bayrağının alanda bulunması gerektiğini ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİ İNDİRDİ

Ne var ki organizatörlerin kararına rağmen belediye yetkilileri skandal bir karara imza attı. Kent sakinlerinin tepkilerinin devam etmesi üzerine iki belediye meclisi üyesi alana gidip Türk bayrağını indirdi.

Skandal olaya ilişkin açıklamada bulunan belediye, "Bayrağı indirme kararı meclis üyelerimizin kendi inisiyatifindedir" ifadelerini kullandı.

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