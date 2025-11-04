İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0921
  • EURO
    48,5549
  • ALTIN
    5406.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hadsizce Türkiye'ye dil uzattılar! Akdeniz'de sinsi ittifak
Dünya

Hadsizce Türkiye'ye dil uzattılar! Akdeniz'de sinsi ittifak

İsrail doğalgazını GKRY'ye ulaştıracak yeni bir boru hattının inşası için ön mutabakat zaptı imzalandı. İsrail basını ise anlaşmaya ilişkin haberinde Ankara'yı hedef alarak küstah bir dil kullandı, projenin 'Türkiye'ye karşı bölgesel bir hamle' olduğunu iddia etti.

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 09:02 - Güncelleme:
Hadsizce Türkiye'ye dil uzattılar! Akdeniz'de sinsi ittifak
ABONE OL

İsrail'in doğal gazının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ulaşması amacıyla yeni bir boru hattı kurulacak.

İsrailli Ynet haber sitesinde yer alan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi.

Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.

TÜRKİYE'YE DİL UZATTILAR

Ynet Haber sitesi, anlaşma haberinde Türkiye'yi de hedef aldı. Küstah bir dil kullanan haber sitesi projenin 'Türkiye'ye karşı bölgesel bir hamle" olduğunu öne sürdü. Haberde, "İsrail'in Türkiye'ye karşı GKRY ve Yunanistan ile olan ittifakını güçlendirmek açısından önemli olduğu" vurgulandı.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • israil
  • rum kesimi

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.