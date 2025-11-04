Hadsizce Türkiye'ye dil uzattılar! Akdeniz'de sinsi ittifak

İsrail'in doğal gazının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ulaşması amacıyla yeni bir boru hattı kurulacak.

İsrailli Ynet haber sitesinde yer alan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi.

Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.

TÜRKİYE'YE DİL UZATTILAR

Ynet Haber sitesi, anlaşma haberinde Türkiye'yi de hedef aldı. Küstah bir dil kullanan haber sitesi projenin 'Türkiye'ye karşı bölgesel bir hamle" olduğunu öne sürdü. Haberde, "İsrail'in Türkiye'ye karşı GKRY ve Yunanistan ile olan ittifakını güçlendirmek açısından önemli olduğu" vurgulandı.